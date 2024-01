Vinicius se defende de polêmica com Yasmin no BBB 24: 'Sou desconstruído'

Vinicius é o quinto eliminado do BBB 24, e tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (24). Ele falou sobre a polêmica envolvendo comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Quando chegou nesse nível, já começou um papo meio estranho. [...] Acho que no começo da conversa, estava mais para 'com quem eu tinha mais intimidade'. [...] Quando chegou na questão de rotular corpo... Vim de um mundo de corpos... Quando eu me vi, depois de um acidente, sem um pedaço do meu corpo, aprendi muito sobre rotular corpos, entender o que é belo e o que não é.

O ex-brother disse não julgar. "Lógico que lá todo mundo era lindo e todo mundo tem sua beleza. Eu nunca gostei de estereotipar, de dizer o que é bom e o que é bonito. [...] Nesta questão de padrão de corpo, sou desconstruído."