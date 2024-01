BBB 24: Sister cai no choro e diz estar isolada: 'Casa pegou rixa de mim'

Fernanda caiu no choro na tarde de hoje (24) enquanto conversava com Luigi e Juninho no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na academia, Fernanda começou a chorar e revelou que tem se sentido isolada dos demais brothers da casa. "Estou me sentindo uma merd*", disse.