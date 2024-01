Davi deixou comida fria: Ex-sister revela porque não tem micro-ondas no BBB

Os internautas começaram a se questionar o motivo por trás desta decisão da produção do programa. "Por que será que não tem?", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

A principal teoria está relacionada à captação de áudio das conversas e do ambiente no geral. Para o público, a experiência de acompanhar no pay-per-view pode ser desagradável com o som estourado de um liquidificador, por exemplo.

Outro ponto é camuflar conversas importantes para o programa. Os participantes poderiam se aproveitar do barulho de um secador de cabelo para comentar com colegas algo que seja essencial para o desenrolar do jogo.

A equipe de Splash UOL entrou em contato com a TV Globo. No entanto, até o fechamento desta matéria, não recebemos retorno sobre o posicionamento oficial.