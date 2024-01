Após descoberta, César revela verdade sobre roubo a Julião em 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (24) da novela "Fuzuzê" (Globo), César fica intrigado com a descoberta sobre a fortuna de Maria. Pascoal desconfia do questionamento de Vieira. Maria decide contar a verdade para Luna.

César diz a Julião que foi Pascoal quem roubou o dinheiro de Maria. César procura Pascoal. Rejane convence Maria a encontrar com Luna na Fuzuê. Luna percebe a troca de olhares entre Miguel e Maria.

Maria afirma a Nero, Bebel e Miguel que contará para Luna sobre sua doença. Soraya termina com Francisco. Tonico e Jefinho descobrem a mentira de Selena.