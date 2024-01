Aos 46, Luana Piovani exibe corpo malhado em ensaio praiano

Luana Piovani, 46, usou suas redes sociais na manhã de hoje para compartilhar um ensaio fotográfico encantador.

O que aconteceu?

A atriz posou em um cenário paradisíaco do Rio de Janeiro com looks beachwear - maiô, biquíni, saída de praia e camisas

A apresentadora apresentou grande variedade de estampas e cores quentes, como vermelho, azul, além dos modelos animal print