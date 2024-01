Alane segurou corda em paredão; o que significa o símbolo religioso?

A corda é conectada à berlinda, uma espécie de altar, que leva a imagem de Nazinha, como a própria Alane e os paraenses se referem à santa de maneira carinhosa.

A corda é feita de sisal, uma fibra vegetal dura, resistente e grossa para evitar que ela estoure durante o Círio.

O objeto só passou a fazer parte do Círio em 1885, quando um comerciante usou a corda para que fiéis puxassem a imagem da santa. Belém tinha sofrido com as chuvas e os fiéis temiam perder controle da imagem.

Originalmente, os fiéis seguravam a corda em formato de U, mas em 2004, passaram a ficar de maneira linear.

Por que a devoção?

O povo acredita que a mãe de Jesus Cristo enviou uma imagem para um igarapé (riacho que deságua em um rio) de Belém no ano de 1700. Aqueles que rezarem para a santa terão em Nossa Senhora de Nazaré uma advogada de seus pedidos junto a Deus.