Alane conta já ter feito clipe de Manu Gavassi; ex-BBB reage

É muito legal, eu dancei como bailarina. Eu ficava: Meu Deus, acho que vou entrar no BBB e eu estou no clipe da Manu Gavassi. Eu queria chegar para ela e falar assim: me dá uma dica! Aí eu entrei e já tinha lançado o clipe.

- Alane

A cantora ficou sabendo da fala e foi às redes sociais comentá-la: "Bem que eu percebi que ela tava com uma cara de quem ia entrar no BBB", escreveu Manu no X, antigo Twitter.

Alane esteve no clipe de "Sexo, Poder e Arte", lançado em dezembro de 2023.