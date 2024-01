25 de janeiro: feriado em São Paulo terá shows de Anitta, Belo e João Gomes

Oficina de Musicalização Infantil

Dia 3 de fevereiro (sábado), às 10h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis - sem necessidade de inscrição prévia

Bloco Cornucópia Desvairada

Dia 3 de fevereiro (sábado), das 11h às 12h30

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Oficina de Balangandãs

Dia 10 de fevereiro (sábado de Carnaval), das 13h às 14h30

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Falas do Corpo - Baile de Carnaval da Terceira Idade

Dia 22 de fevereiro (quinta-feira), às 14h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Exposição principal + mostra temporária "Essa nossa canção"

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

No dia 14/2 (quarta-feira de cinzas), das 12h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis no dia 25 de janeiro

Acesso pelo Portão A