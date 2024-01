Wanessa diz estar com saudade de Dado Dolabella: 'A gente é muito fogoso'

Wanessa Camargo "invejou a conchinha" de Deniziane e Matteus no BBB 24 (Globo) e revelou estar com saudade do namorado Dado Dolabella. A famosa ainda disse que o casal "é fogoso".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane, Beatriz e Wanessa brincaram com Deniziane e Matteus dormindo juntos de conchinha. A cantora disparou para a sister: "Mate nossa vontade por nós. Porque eu estou em uma situação... Jesus do céu!".