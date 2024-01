Morte em 'Trato Feito' já virou polêmica e deixou filho fora do testamento

A morte de Adam Harrison não foi a única entre os responsáveis pelo famoso programa "Trato Feito". Em 2018, Richard Harrison morreu aos 77 anos no dia 25 de junho. No entanto, a morte gerou polêmica.

O que aconteceu

Richard Harrison, mais conhecido como o "Old Man", deixou um dos seus três filhos fora da herança. Segundo documentos obtidos pelo "The Blast", Harrison nomeou originalmente a mulher e os filhos como beneficiários em seu testamento, sendo Rick, a estrela do "Trato Feito", como o administrador do dinheiro.

Mas, em 2017, o "Old Man" assinou novos documentos que cortavam Christopher Harrison da herança, declarando que ele intencionalmente não quis deixar herança alguma para o filho. Não ficou claro por que Harrison deixou de fora o filho mais novo. Também não foi divulgado o valor da herança.