Saryne: Rodriguinho precisa pensar por que aceitou o convite para o BBB 24

No Central Splash, Chico Barney deu sua opinião sobre a fala do cantor. "Essa postura do Rodriguinho é absolutamente inédita e eu acho muito rica no ponto de vista de história, de enredo. Ele podia falar isso pelos cantos, mas ele fala de um jeito que deixa claro qual é o contexto para ele"

Ele fala que só topou pela esposa [Bruna Amaral] [..] E esse enredo do participante que não está nem aí não deixa de ser muito interessante Chico Barney

Bárbara Saryne questionou o motivo de Rodriguinho ter aceitado participar do reality. "Falta o Rodriguinho pensar no que o motivou a aceitar o convite. Se foi para trabalhar, então o que ele vai fazer para isso. Se foi para melhorar a relação dele com a Globo, o que ele está fazendo por isso. Acho que falta esse motivo"

Ele dizer que não é o sonho dele eu acho genuíno, mas a partir do momento em que ele aceitou estar ali precisa entender o que mexeu com ele para ele aceitar estar ali Bárbara Saryne

Adversários transformaram Davi no protagonista do BBB 24

Davi foi citado durante o Sincerão do BBB 24 (Globo) por Vinicius e Luigi, reagiu às acusações do brothers e foi chamado a atenção por Yasmin Brunet que o acusou de gritar com os participantes.