Saryne: Falta humildade para Rodriguinho reconhecer que precisa do BBB

Rodriguinho, 45, vem gerando polêmica pela postura marrenta e ranzinza dentro do BBB 24 (Globo). O cantor vive dizendo que lamenta estar no reality ao invés de junto da família, que não tem necessidade de estar ali e já chegou a afirmar que, ao contrário de muitos do elenco, nunca teve o sonho de participar do BBB.

Para Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, é irrelevante se Rodriguinho sonhava ou não com uma vaga na atração global. "Não tem que ser o critério sonhar estar no Big Brother. Tem que ser critério a sua personalidade, se você vai entregar alguma coisa. Eu acho até genuíno e honesto quando o Rodriguinho fala: 'Não é o meu sonho'. Nem todo mundo vai sonhar com isso. Geralmente quem se inscreve [para o programa] sonha em estar ali, mas quem não se inscreve talvez não sonhe."