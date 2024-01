Saiba que horas começa a Eliminação do Paredão quíntuplo hoje

Nesta terça-feira (23), ocorre a quinta Eliminação do BBB 24 (Globo). Veja quem está no Paredão quíntuplo, que horas começa a dinâmica e onde assistir.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como vai funcionar a Eliminação do 5º Paredão

Alane, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius, Lucas Luigi e Vinicius estão no quinto Paredão. Um dos brothers se despede do reality e do prêmio milionário hoje.