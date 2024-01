Ryan Gosling lamenta Margot Robbie não ser indicada ao Oscar por 'Barbie'

O ator afirmou estar decepcionado: "Nenhum reconhecimento seria possível para qualquer pessoa no filme sem o talento, coragem e genialidade delas. Dizer que estou desapontado por elas não terem sido indicados em suas respectivas categorias seria um eufemismo".

Ryan ressaltou a importância de Margot e Greta: "Contra todas as probabilidades, com nada além de um par de bonecos sem alma, com pouca roupa e, felizmente, sem virilha, elas nos fizeram rir, partiram nossos corações, impulsionaram a cultura e fizeram história. Seu trabalho deve ser reconhecido junto com os outros indicados muito merecedores. Dito isto, estou muito feliz por America Ferrera e pelos outros artistas incríveis que contribuíram com seus talentos para tornar este filme tão inovador".

Barbie concorre ao Oscar de Melhor Filme, Atriz Coadjuvante, Ator Coadjuvante (Ryan Gosling), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original (I'm Just Ken), Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.

America Ferrera, indicada como Melhor Atriz Coadjuvante, também demonstrou sua decepção com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.