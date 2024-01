Oscar: primeira indígena indicada a Melhor Atriz precisou fingir ser branca

Merle passou a maior parte da vida fingindo ter nascido na Austrália. Ela dizia que sua certidão de nascimento havia sido destruída num incêndio.

Até hoje, nenhuma mulher indígena levou o prêmio

Depois de Merle, três mulheres concorreram a Melhor Atriz. Em 2004, a maori "Keisha Castle-Hughes foi indicada por sua atuação em "Encantadora de Baleias", e perdeu para Charlize Theron. Em 2019, Yalitza Aparicio, descendente dos povos mexicanos Mixteco e Trique, concorreu por "Roma", mas quem levou a estatueta foi Olivia Colman. Agora, Lily Gladstone pode ser a primeira mulher indígena a vencer o prêmio.

A categoria de Melhor Ator nunca teve um indicado indígena. Dois atores indígenas concorreram a Melhor Ator Coadjuvante: Chief Dan George, do povo Coast Salish, em 1971, e Graham Greene, do povo Oneida, em 1991. Ambos são nativos do Canadá.