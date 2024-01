No Brasil, Luana Piovani passa por cirurgia no joelho

De passagem pelo Brasil, Luana Piovani, 47, passa por uma cirurgia no joelho na manhã desta terça-feira, 23.

O que aconteceu

A atriz não entrou em mais detalhes sobre o procedimento, mas assegurou que era para sua saúde. Piovani ainda reclamou de uma espinha que nasceu em seu queixo. "Eu sei que eu estou indo lá me cortar, tirar minhas veias, acertar as coisas no negócio do joelho... Mas, pô, pra que essa espinha nasceu desse jeito?", questionou.

Enquanto chegava ao hospital, ela brincou que estava "começando a semana com a parte de recauchutagem".