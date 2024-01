Jojo rebate críticas por 'bunda feia': 'Bonita é minha conta bancária'

Jojo Todynho, 26, rebateu os comentários maldosos sobre seu corpo.

O que aconteceu

A cantora recebeu comentários maldosos sobre a sua bunda e rebateu as críticas. Após participar do ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel, no domingo, 21, ela afirmou: "Deixa eu dar um recado. Estão me mandando print aqui no direct (dizendo): 'Entra não sei onde. Olha isso aqui. Não sei o que lá. Estão falando que sua bunda é feia, que tem celulite'. Corpo da mulher brasileira é isso aí", disse a futura advogada.

Jojo, então, debochou das críticas. "Bonita... Vou falar para vocês o que tem que ser bonita. Posso falar rasgado? Bonita é minha conta bancária. Linda. Você que está falando da minha bunda, que tem celulite e que é feia, sua bunda e você é dura (sem dinheiro). Essa conta não está batendo, amor. De que adianta? Está lisa, não tem uma celulite, mas é dura. Faça-me o favor, querida", disparou.