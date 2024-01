Isis Valverde aposta em transparência e é elogiada

Isis Valverde, 36, compartilhou uma sequência de fotos durante seu passeio em um riacho e escolheu um look beachwear com muita transparência.

O que aconteceu

A atriz apostou em um biquíni preto, com uma saída de praia em crochê preta e branca, com transparência. "Mas que haverá com a Lua, que sempre que a gente a olha, é com um novo espanto?", escreveu na legenda das fotos.

Isis recebeu elogios na publicação. "Uma deusa divina", "Belíssima", "Perfeita", "Que sequência maravilhosa! Sempre uma deusa" e "Tão linda" foram alguns dos comentários deixados no post.