Ex-BBB Gyselle Soares relata ataque de homem armado em SP: 'Muito nervosa'

Gyselle ainda disse que foi ameaçada de morte. "Então, ele sai do nada e quebra o seu carro. O cara estava com uma coisa assim, dizendo que estava com uma arma, que ia me matar. Foi bem difícil, bem complicado. E agora, tenho que ter forças pra trabalhar".

A ex-BBB reforçou a violência em São Paulo e pediu para os seguidores redobrarem os cuidados. "Eu tenho que voltar a trabalhar, dizer que nada de muito importante aconteceu comigo, só com pânico mesmo. Estou tão nervosa. [Vou falar] pra vocês terem muito cuidado em São Paulo. Está muito perigoso. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo todo dia pra ir lutar pelo sonho da gente e, de repente, passa por uma situação dessa na cidade de São Paulo. Não tem um policial, não tem ninguém pra acolher a gente. Então, gente muito cuidado".