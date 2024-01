Equipe de Luigi se pronuncia após racismo: 'Não é um pedido de desculpas'

A equipe de Lucas Luigi se pronunciou nas redes sociais após o participante usar novamente um termo racista no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No pronunciamento, a equipe de Luigi reforçou que "não era um pedido de desculpas". "Está em constante processo de letramento racial e, assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver. Seu objetivo é contextualizar uma realidade plural que atravessa a vivência de vários pretos e pretas no país. Não podemos esquecer que ser um preto pobre de periferia é diferente de estar sentado nas cadeiras da Academia", escreveu em um post no Instagram.