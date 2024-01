Quem vai sair do BBB 24? Parcial aponta reviravolta e queda de favorita

O paredão do "BBB 24" desta semana segue com muitas reviravoltas. De acordo com a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 16h, Giovanna Pitel deixará a casa na noite de hoje.

O que a enquete diz

A sister aparece com apenas 19,38% dos votos. O número é resultado de uma reação inesperada da torcida de Vinicius Rodrigues.

O velocista saiu do último lugar para o segundo, com 19,71%. Lucas Luigi agora ocupa o quarto lugar com 19,56% dos votos.