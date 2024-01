Enquete UOL BBB 24: Parcial aponta eliminação após treta que abalou a casa

A dinâmica do Sincerão exibida no "BBB 24" na noite de ontem parece ter influenciado diretamente no resultado do paredão desta semana. Disputada por Alane, Giovanna Pitel, Lucas Luigi, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues, a votação segue acirrada.

O que diz a enquete

De acordo com a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 11h25, Luigi realmente será o próximo eliminado com 18,99% dos votos. Além das falas problemáticas, o brother voltou a criticar Davi por causa da comida na Xepa.

A rixa entre Marcus e Vinicius Rodrigues no ao vivo agradou o público. O velocista aparece em quarto lugar com 19,48% dos votos, enquanto o comissário de voo está em segundo lugar com 19,85%.