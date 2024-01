BBB 24: Ameaça velada prejudica participante em nova parcial da Enquete UOL

O paredão quíntuplo do "BBB 24" tem movimentado a casa e deixado o público dividido sobre quem eliminar. A votação disputada por Alane, Giovanna Pitel, Lucas Luigi, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues tem uma diferença mínima entre as porcentagens.

O que diz a enquete

A nova parcial da enquete UOL, atualizada às 12h40, mostrou uma virada no resultado. Segundo os números, o velocista seria o eliminado da vez com 19,47%.

O brother foi bastante criticado durante a madrugada. Vinicius foi colocado contra a parede por Davi após a dinâmica do Sincerão, e em conversa com seus aliados, o atleta revelou que sentia vontade de bater no rival.