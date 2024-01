'Elas por Elas': Cris e Giovanni são flagrados em momento íntimo

O filho de Jonas (Mateus Solano) se espanta com a declaração. "Sério?", questiona. "Muito sério. Mas se você me quiser só como amiga, não me importo. Serei a melhor amiga que você já teve. Não tô pedindo nada, nem cobrando, só queria que você soubesse o que eu sinto. Vou estar sempre ao seu lado, do jeito que for, do jeito que você quiser", diz ela.

Os dois se inclinam para dar um beijo. Nesse momento, o casal é flagrado por Ísis, que chega no restaurante e não gosta nada do que vê.

A veterinária faz acusações contra Cris. "Eu sabia! Você sempre quis isso, não é, Cris? Parabéns. Você conseguiu", grita.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.