Dieguinho: Sincerão está sendo efetivo e fazendo o jogo se movimentar

Bárbara Saryne concorda que tanto Vinícius quanto Pitel deixam a desejar ao evitar confrontos com outros membros da casa. "O Vinícius não é uma pessoa que vai muito para o embate, mas age nos bastidores - a saída dele seria uma perde nesse sentido. A Pitel também faz muitas boas análises, mas a gente também sente falta dos embates. Ela demonstra muito potencial, mas, na hora do 'vamos ver', dá uma arregada, como vimos no Sincerão de ontem."

Dieguinho citou a recente ruptura entre Fernanda e Alane como outro desdobramento eficaz da dinâmica que substituiu o Jogo da Discórdia. "Elas conversaram hoje à tarde e decidiram não se falar mais, porque praticamente se acusaram. Isso só comprova mais uma vez que o Sincerão está tendo resultado efetivo e fazendo a casa se movimentar."

Saryne: Falta humildade para Rodriguinho reconhecer que precisa do BBB

Rodriguinho, 45, vem gerando polêmica pela postura marrenta e ranzinza dentro do BBB 24 (Globo). O cantor vive dizendo que lamenta estar no reality ao invés de junto da família, que não tem necessidade de estar ali e já chegou a afirmar que, ao contrário de muitos do elenco, nunca teve o sonho de participar do BBB.

Para Bárbara Saryne, o pagodeiro precisa admitir que, se aceitou o convite de Boninho para o BBB, é porque algum interesse tinha nisso. "Acho que ele precisa entender o que o fez aceitar esse convite. Foi para depois conseguir mais espaço na mídia? Foi para ter uma boa relação com a Globo? Se você aceitou aquela vaga, é porque alguma coisa de positivo ela tem para você. Acho que o que falta no Rodriguinho é a humildade de reconhecer o que o fez ir para lá e por que ele precisa do Big Brother."