Davi discute com Vinicius após Sincerão: 'Você é falso, uma cobra'

Você me abraçou, deu risada, conversou comigo numa boa e chegou de noite e me deu uma punhalada nas costas. Por que você não falou na minha cara? Davi

Davi classificou o jogo do atleta como sujo. "Seu jogo é sujo. Vou jogar o meu jogo com as pessoas que entrei na casa. Você não manda no meu jogo. Você é falso, é uma cobra, não é um verdadeiro".

"Você estava sentindo uma parada em mim, passou o dia todo rindo pra mim e chega ali e me apunhala nas costas? Eu sou homem de estar falando isso na sua cara", completou Davi.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER