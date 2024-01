Crush em Carrão e parentesco de atores: 5 destaques da estreia de Renascer

A estreia do remake de "Renascer" na noite desta segunda-feira (22), movimentou as redes sociais. Aposta da TV Globo para superar a crise na audiência da teledramaturgia da casa, a trama revisitada por Bruno Luperi chamou a atenção pela qualidade de produção, o elenco de milhões e análises do público sobre intenções da emissora.

Talento e beleza irresistíveis

O ator Humberto Carrão pode até não gostar do rótulo de 'galã', mas o público não se importa nem um pouco. Intérprete do protagonista José Inocêncio na primeira fase, ele arrancou suspiros e surpreendeu pela evolução constante de sua atuação.

A atriz Maria Fernanda Cândido também ficou entre os assuntos mais comentados. Responsável por dar vida à Cândida, a artista deu um show na telinha e chamou a atenção pelo conjunto da obra, inclusive o figurino de alfaiataria impecável.