'Contraditório de muita coisa que eu já vivi', diz Luigi sobre elogios

O carioca lembrou de quando foi elogiado por Bin Laden e Isabelle. "É contraditório de muita coisa que eu já escutei. É contraditório de muita coisa que eu já vivi. Aqui tá sendo contraditório muita coisa que eu já vi, já presenciei e já senti"

Isabelle, então, elogiou mais uma vez o brother. "Foi tudo isso aí que as pessoas não encontraram valor no que você usa e no que você é, que te fez chegar aqui, assim como nós. O nosso diferencial nos fez chegar até aqui, porque nós seríamos mais um no meio da multidão"

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76%

