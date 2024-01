Coach fitness e indústria da beleza: quem são os pais de Vanessa, ex-BBB

Vanessa é assumidamente bissexual. Ela já namorou o jogador de futebol e tiktoker Ricardo Rêgo e já teve interações com Luísa Sonza, Gabi Lopes, João Guilherme e Gabriel Medina —o que, inclusive, foi motivo de tensão com a modelo Yasmin Brunet, também participante do BBB 24 e ex-esposa do surfista. Dentro do BBB 24, ela confessou que está atualmente namorando, mas não quer expor o rapaz ao público.

Ainda em 2023, surgiram rumores de que a sister participaria do Big Brother. Quando confirmada no grupo Camarote da edição, ela recebeu o apoio público de Clara Garcia, Vivi, João Guilherme e Medina.

Desde o início do reality, Vanessa interagiu com a maioria dos brothers. Falou com Yasmin sobre a fofoca envolvendo as duas e Gabriel Medina, se aproximou de MC Bin Laden e viveu um atrito com Nizam por causa de uma fala sobre a sister estar sempre se olhando no espelho.

Após esse atrito, ela se mostrou insegura quanto aos outros brothers e insinuou que estaria vivendo em uma encenação, em que todos da casa seriam atores, menos ela. Desde então, foi gravada falando e dançando sozinha, e chegou a discutir com Bin Laden.

*Com informações de reportagem publicada em 19/01/2024