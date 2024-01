Causa da morte de ator de 'Barrados no Baile' é divulgada

A causa da morte do ator David Gail, ator conhecido por fazer parte do elenco do filme "Barrados no Baile", que morreu em 16 de janeiro, aos 58 anos, foi divulgado pela irmã do ator, Kathryn Colmenare.

O que aconteceu

De acordo com a família, o ator sofreu de uma "parada cardíaca súbita".

Gail foi encontrado inconsciente pela equipe de emergência, que tentou reanimá-lo com procedimentos de desfibrilação e reanimação cardiorrespiratória, mas, sem sucesso