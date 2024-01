Brothers do Quarto Fada questionam aproximação de Davi: 'Queimar a gente'

Na cozinha do BBB 24 (Globo), os brothers do Quarto Fada debateram sobre a aproximação de Davi do grupo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Leidy foi quem puxou o tópico, enquanto o grupo conversava na mesma. "Quem está chegando pra gente, vocês sabem, né?" Davi".