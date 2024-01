Boninho ironiza treta entre brothers pós-Sincerão: 'Adoro harmonia da casa'

O segundo Sincerão do BBB 24 movimentou o jogo na casa. Na dinâmica, os emparedados e o líder Rodriguinho tiveram que apontar quem são os participantes "inúteis" da edição.

Após o ao vivo, Marcus e Vinicius bateram boca e o paraense insinuou comportamento homofóbico do atleta. Posteriormente, Davi também discutiu com Vinicius. O baiano ficou incomodado em ser citado pelo brother na dinâmica.

No quarto do líder, Rodriguinho sugeriu que iria agredir Davi, mas o cantor se acalmou e cumprimentou o colega de confinamento normalmente.

Durante conversa com Davi, Wanessa Camargo disse ter "medo" de falar com ele devido a forma dele falar "gritando". Davi rebateu e ponderou que a cantora não precisa ter medo de falar com ele.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

