Belarmino surpreende Venâncio com ordem de morte em 'Renascer'

Para isso, ele instiga o homem, falando sobre sua filha. "Nessa vida, nada vem a troco de nada, Venâncio. Ele, tá querendo comprar tua menina", afirma o vilão. "Acho que jagunço nenhum nesse mundo pode contra um sujeito que tenha parte com o cão", responde o outro.

Depois, Belarmino dá as instruções para que Venâncio mate o Coronelzinho. "As terra e o dinheiro que ele lhe ofereceu em troca da sua Santinha eu lhe dou também. E, lhe digo mais: dou em dobro! E digo mais ainda: aquela casa onde ele mora, será tua, Venâncio... a casa, as roças... aquilo tudo onde ele tá!", promete.

O marido de Quitéria (Belize Pombal) conta que nunca matou ninguém. "Nunca matei ninguém nessa vida", revela para o patrão. "Pra tudo tem que tem uma primeira vez", responde o fazendeiro.

