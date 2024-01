BBB 24: Sister tira satisfação com Alane e dispara: 'Não quero mais troca'

No Quarto Gnomo, Fernanda tentou se justificar hoje (23) para Alane: "Eu não preciso entregar meu jogo se eu não sei o que você sabe ou o que você não sabe", disse.

Fui pela manada e blefei [?] Menti porque eu ainda queria ter uma troca com você, mas não queria me queimar com a Giovanna.

- disse Fernanda.

Alane, então, reforçou que só mencionou o nome da sister na dinâmica, que simula um Jogo da Discórdia, pelo fato de ela ter mentido ao dizer que nunca havia votado na bailarina.

Quando Fernanda mencionou que Alane teria feito algo parecido anteriormente, a bailarina se defendeu: "Eu não sou igual a você. Eu não menti. Eu votei no Nizam e conversei com ele. Votei para me priorizar no jogo. [?] Foi uma pessoa com atitudes que eu não concordava. [?] Mas eu chamei ele, conversei e falei."

As duas também conversaram sobre a divisão de grupos na casa, e Fernanda disse que nunca se aproximou do grupo de Alane por não sentir abertura: "Dentro do jogo, acho que não vale mais a pena [tentar se aproximar], disse ela. "Não quero mais ter nenhum tipo de troca com você", concluiu.