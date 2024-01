BBB 24: Rodriguinho diz que vai 'bater' em Davi se brother falar com ele

"Eu vou bater nele. Eu vou, eu vou, eu tô falando sério, se ele se dirigir a mim... Saio por expulsão, não tem problema nenhum", declarou.

Durante o programa ao vivo, Rodriguinho disse que preferia estar ao lado da família em vez de no BBB 24. Ele também afirmou ser "profissional" e que vai "jogar" no reality, mas externou vontade de ir ao paredão. "Realmente pra mim não foi um sonho tá aqui, me convidaram e eu vim. Respeito o sonho de vocês pra caramba, mas realmente não é o meu. Se eu falo que não quero tá aqui isso é um problema só meu e se vocês quiserem usar pra me colocar no paredão, ok".

Ainda no "sincerão", Rodriguinho foi apontado como um jogador "inútil" pelo Marcus.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER