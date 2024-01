BBB 24: Madrugada pós-Sincerão tem mais confusão e papo sobre sexo

Rodriguinho ameaçou bater em Davi após o Sincerão. O cantor afirmou que agrediria o colega e demonstrou não se preocupar com a possibilidade de expulsão do reality. Pagodeiro chegou a externar vontade de ser eliminado caso seja indicado ao paredão.

Yasmin Brunet se irritou com Luigi após brother citá-la na dinâmica do Sincerão. A modelo chamou o carioca de "falso" e disse se arrepender de ter pedido a Camargo para não votar nele.

Após os ânimos se calmarem, Fernanda falou sobre sexo no quarto Gnomo. Durante conversa com Pitel, Vinicius e Bin Laden a modelo explicou que tentou levar vibrador na mala, mas a produção do programa da Globo barrou.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER