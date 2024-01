BBB 24: Fernanda revela que tentou levar vibrador, mas Globo barrou

Durante o papo mais quente, Bin perguntou a Pitel se, mesmo com relacionamento aberto, ela ficaria com algum brother. A alagoana respondeu que não se interessou por nenhum participante.

Em seguida, Bin demonstrou preocupação pelo fato de o público achar que ele está "atirado" devido as "brincadeiras" na casa. "Eu brinco e tal... Tava até pensando no banheiro se as pessoas estão pensando mal nas minhas brincadeiras".

Fernanda disse não curtir sexo com várias pessoas. A carioca falou em respeito ao próprio corpo, porque sexo é troca de energia e afirmou. Bin Laden também falou que não curte, que vem de "outra criação".

Em seguida, a Globo cortou a imagem e o som do quarto Gnomo, interrompendo a transmissão do papo sexual dos brothers.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

