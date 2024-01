BBB 24: Enquete UOL mostra eliminação após sister correr de tretas

O quíntuplo embate no paredão do "BBB 24" está agitando o ambiente na casa e gerando diferenças de posicionamento entre os telespectadores quanto à escolha do eliminado.

A votação acirrada entre Alane, Giovanna Pitel, Lucas Luigi, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues apresenta uma discrepância mínima nas porcentagens.

O que diz a enquete

A nova parcial da enquete UOL, atualizada às 17h00, mostrou uma virada no resultado. Segundo os números, Giovanna Pitel seria a eliminada da vez com 19,27%, uma diferença pequena do participante Luigi, com 19,39%. Muitos consideraram que Pitel foi muito tímida durante a dinâmica do Sincerão e evitou grandes conflitos.