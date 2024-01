BBB 24: Boninho desmente puxão de orelha em Rodriguinho: 'A gente adora'

Boninho, o diretor do BBB 24 (Globo), confirmou hoje (23) que a produção do reality show não chamou a atenção do brother Rodriguinho por ele não se envolver com o reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após rumores de que a produção do reality show teria chamado a atenção de Rodriguinho por conta de suas falas sobre não querer estar no jogo, Boninho foi a público desmentir o assunto. Em vídeo publicado no Instagram, o diretor afirmou que tem adorado a participação do brother.