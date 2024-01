Atuações são elogiadas pelo público no 2º capítulo de 'Renascer'

Durante a exibição do 2º capítulo de "Renascer" (Globo), a novela voltou a ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. As atuações dos atores Fábio Lago, Belize Pombal e Duda Santos foram muito elogiadas pelo público.

O capítulo de hoje se iniciou com as consequências do 1º encontro de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão). Os dois se olharam durante o Bumba Meu Boi e se apaixonaram à primeira vista.