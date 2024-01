Elas por Elas: Após ser encurralada, Helena revela verdade sobre crime

No programa "Elas por Elas", durante um conflito com Helena (Isabel Teixeira), Sérgio (Marcos Caruso) acabou revelando um segredo sobre a filha. O bebê que ela teve no passado e que faleceu logo após o nascimento não era de Jonas (Mateus Solano), mas sim de Bruno (Luan Argollo). Naquela época, o falecido chantageava a vilã, exigindo 25 mil dólares para manter o silêncio.

No decorrer da discussão acalorada, Sérgio também sugeriu outra possibilidade: e se Helena tivesse causado a morte de Bruno durante aquela viagem para assegurar seu silêncio permanente?

"De novo esse assunto sobre Bruno? O que você quer? Me atormentar?", responderá ela.