Após perder casa, dominatrix diz que indústria do sexo 'mudou sua vida'

Chelsi Black, 28, que viveu em situação de rua, mudou a vida ao ingressar na carreira de entretenimento adulto. Atualmente, é dominatrix profissional — quem exerce o controle sobre seu parceiro submisso em uma relação sexual.

O que aconteceu

A famosa transformou sua vida com a "indústria do sexo". "Esta indústria literalmente salvou minha vida e devolveu ao meu filho sua mãe. Passei de dormir no chão a ganhar cinco dígitos por mês, o que mudou completamente a minha vida e me permitiu garantir que o futuro do meu filho esteja protegido", disse ao Daily Star.

Após perder sua casa, a então professora universitária foi realocada para uma acomodação pelo conselho no norte de Gales. Ao jornal, disse que, na época, passou fome para alimentar o filho e chorava toda noite enquanto dormia no chão.