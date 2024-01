Após descobrir segredo, Jefinho rompe relacionamento com Selena em 'Fuzuê'

Revoltado, o ex de Luna (Giovana Cordeiro) confronta Selena. "Essa sua mania de atropelar todo mundo ia acabar dando ruim uma hora. E deu. Você botou a minha carreira em risco, não foi só a sua!", diz.

Ele termina o relacionamento com a cantora. "Acabou com a minha chance, acabou com a sua, e acabou com o que tinha entre a gente", afirma.

A artista questiona a decisão do filho de Domingos (Deo Garcez). "Por que o que tinha entre a gente acabou? Uma coisa não tem a ver com a outra", pergunta. "Tem sim. Você não consegue pedir desculpas, e nem admitiu que errou", responde Jefinho.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.