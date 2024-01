Acumulado de dívidas, Rodriguinho já teve aluguel pago por Thiaguinho

O cantor admitiu que não controlava os gastos. "Vivia sem pensar no amanhã. Sempre fui louco de gastar muito. Sempre gostei de coisas caras. Não tinha dinheiro para comprar aquela coisa cara, mas comprava. Trocava de carro toda semana. Só fui perceber quando o dinheiro acabou", pontuou na entrevista.

Por falta de pagamento de IPVA no valor superior a R$ 50 mil, o artista responde a uma ação na Justiça de São Paulo. Conforme o processo movido pelo Governo do Estado de São Paulo, a dívida se estende desde 2018.

O famoso tem outras dívidas de trânsito. Ele soma quatro multas por excesso de velocidade no valor de R$ 527 que não foram quitadas, além do IPVA e do licenciamento deste ano, de R$ 3.530.

Rodriguinho também tem uma dívida de R$ 83.807,93 de um imóvel no bairro do Tatuapé. Segundo o jornal Extra, o cantor deve aluguel, condomínio, IPTU, gás, seguro fiança e por danos no apartamento.

Apesar de estar acumulado de dívidas, o músico disse que não precisa do prêmio do BBB 24. O vocalista dos Travessos apontou que faturou o montante, que pode chegar a R$ 3 milhões, com sua carreira.

