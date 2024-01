Vanessa Lopes, ex-BBB, já ficou com Neymar? De onde surgiu essa fofoca

Gabily, com quem Vanessa já gravou e é amiga da cantora, também negou que a ex-BBB tivesse beijado Neymar.

Mas por que o rumor começou?

A fofoca ganhou força em 2022 durante uma ida de Vanessa a Paris. Lá, a influencer fez um post com uma camisa do PSG, time do atacante na época, com o nome do camisa 10 da seleção.

Vanessa também posou com a camisa para mostrar uma tatuagem, e Neymar comentou que havia gostado —isso foi o suficiente para aumentarem os rumores de que os dois teriam um affair.

No mesmo ano, Vanessa viu seu nome mais uma vez ligado a Neymar quando gravou "Chapadinha na Gaveta", música com Gabily. O atacante aparece na letra da música e também no clipe, mas a canção não fez sucesso e acabou virando meme.

Quem é Vanessa Lopes

Vanessa Lopes entrou na casa com apenas 22 anos. Natural de Brasília, ela passou sua infância em Salvador e Recife. Ainda menor de idade, foi morar em São Paulo sozinha, a fim de desenvolver sua carreira e estudar marketing. A influenciadora trabalha atualmente como criadora de conteúdo e é famosa especialmente no TikTok, rede social de vídeos curtos, onde ela soma milhões de seguidores.