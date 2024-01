Sincerão: que horas começa e quem participa da dinâmica do BBB 24 hoje

Nesta segunda-feira (22), mais gente participará do Sincerão. Veja como funcionará a dinâmica do BBB 24 (Globo) a seguir.

Como vai funcionar o Sincerão

Conforme a grade da emissora, o Sincerão começa às 22h25 (horário de Brasília). A dinâmica poderá ser acompanhada no programa ao vivo e no Globoplay, pelos assinantes do streaming.