Rodriguinho diz querer ir ao Paredão: 'Quero curtir minha vida'

Nisso, Rodriguinho continuou: "Tomara que eu vá com uma pessoa que está no 'bololô' do Brasil, cara". Pitel pediu para ele parar de falar isso.

"Eu quero ver minha esposa, quero curtir minha vida", começou Rodriguinho.

Eu quero! Só que eu não quero desistir. Enquanto eu estiver aqui, negão, a faca está no dente. Mas, se eu for... Pô, se eu for, já sei que ela vai pegar um aviãozinho e vai estar vindo. Rodriguinho

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

