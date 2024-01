Renascer: José Inocêncio morre? Veja o que acontece após pacto diabólico

No episódio de estreia de "Renascer", José Inocêncio (Humberto Carrão), um homem despossuído e solitário, percorre as matas de Ilhéus, no sul da Bahia. Subitamente, depara-se com um imponente jequitibá, conhecido como o "gigante da floresta". Aos pés da árvore, ele profere um juramento — um pacto que transformará sua existência:

"Enquanto meu facão permanecer cravado aos seus pés, nem eu nem você conheceremos a morte... seja ela provocada ou natural!".

O fascínio desse momento é tão avassalador que José Inocêncio não percebe a chegada de jagunços. Acusam o forasteiro de invadir as terras, mas Inocêncio nega: "Não estou a serviço de ninguém". Contudo, os homens ignoram sua declaração e iniciam uma brutal sessão de tortura.