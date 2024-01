'Renascer' estreia com Humberto Carrão sem roupa em cena sangrenta

Ele é salvo por Rachid (Gabriel Sater), libanês que passava pelo local. O homem costura as costas do protagonista e o leva para as terras de Cândida (Maria Fernanda Cândido).

No X (antigo Twitter), a novela ficou entre os assuntos mais comentados durante sua exibição. Entre os tópicos comentados, estavam as violentas cenas do início. "Ok, a gente queria ver o Humberto Carrão pelado mas acho que levaram muito ao pé da letra. A pele pendurada ali!", escreveu uma telespectadora.

O elenco também foi muito elogiado nas redes sociais. "O elenco dessa novela um luxo né, muitos A list, bom demais ver novelas com atores de verdade", escreveu um internauta. "Edvana Carvalho mostrando versatilidade com seu merecido papel de destaque em Renascer", elogiou outro.

Veja essas e outras reações às primeiras cenas de "Renascer":