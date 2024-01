Pai do cantor Rodriguinho Feitosa quebra o silêncio após morte do filho

Rodrigo Alencar Feitosa, pai do cantor e compositor alagoano Rodrigo Feitosa, conhecido como Rodriguinho, que morreu aos 17 anos na última sexta-feira, 19, homenageou o filho nas redes sociais.

O que aconteceu

O pai do artista falou sobre o reconhecimento do filho após sua morte. "Esse reconhecimento, meu filho, era seu sonho. Queria ver você aqui, vibrando por essa conquista que você tanto lutou", escreveu o pai ao compartilhar uma matéria: "Rodriguinho, cantor em ascensão no Nordeste, morre aos 17 anos e causa comoção em cidade".